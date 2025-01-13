WSJ: Новим лідером ХАМАС став Мохаммед Сінвар — це брат вбитого Яхʼї Сінвара

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Після того як у жовтні минулого року Ізраїль під час чергової атаки ліквідував лідера ХАМАС Яхʼю Сінвара, його молодший брат Мохаммед Сінвар став новим очільником угруповання, яке активно й успішно відновлює.

Про це пише WSJ.

Спершу посадовці ХАМАС після загибелі Яхʼї Сінвара вирішили сформувати колективну раду керівництва, а не призначити нового лідера. Але з таким рішенням не погодилися бойовики організації — тепер вони діють автономно під керівництвом Мохаммеда Сінвара.

«Ми перебуваємо в ситуації, коли темпи, з якими ХАМАС відновлює себе, вищі за темпи, якими їх викорінює ЦАХАЛ», — сказав ізраїльський бригадний генерал у відставці Амір Авіві.

Ізраїльські військові кажуть, що за останні кілька місяці ХАМАС завербував багато сотень людей по всій Газі, але особливо на півночі. Може йтися про тисячі завербованих.

ХАМАС вербує нових бійців, обіцяючи більше їжі, медичну допомогу їм та їхнім сімʼям.

Нові недосвідчені бійці нападають невеликими групами, використовуючи гармати та протитанкову зброю — це озброєння, яке не потребує значної військової підготовки.

Вважають, що Мохаммеду Сінвару близько 50 років. Як і Яхʼя Сінвар, він приєднався до ХАМАС у ранньому віці, і його вважали близьким до голови збройного крила руху Мохаммеда Дейфа.

На відміну від свого брата, який провів понад два десятиліття в ізраїльській вʼязниці, Мохаммед менш зрозумілий ізраїльським спецслужбам. За словами арабських чиновників, він діяв переважно за лаштунками, що принесло йому прізвисько «Тінь».

«Ми наполегливо працюємо, щоб знайти його», — сказав високопоставлений ізраїльський чиновник Південного командування, яке веде битву в Газі.

За словами ізраїльських чиновників, Мохаммед Сінвар був одним з людей, які викрали ізраїльського солдата в 2006 році.