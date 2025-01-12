Сербія продовжить отримувати газ з Азербайджану, попри попередні заяви

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Wikipedia / Guelland/ MSC

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Азербайджан не припинить постачати газ до країни, попри «об’єктивні проблеми».

Про це він написав у соцмережі X.

За його словами, цю інформацію він дізнався з Баку. Вучич подякував Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву за це рішення.

«Наші брати та друзі з Азербайджану щойно повідомили мені, що, незважаючи на об’єктивні проблеми, викликані форс-мажорними обставинами, припинення газу до Сербії не буде. Велика подяка Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву, якого я з нетерпінням чекаю в Белграді найближчим часом», — йдеться у публікації.

Напередодні, 11 січня, Александар Вучич повідомив, що Азербайджан припинить постачати газ Сербії через форс-мажор, і додав, що не знає, коли постачання газу відновлять. Що саме він мав на увазі під словами «форс-мажор», президент не уточнив.

Газ з Азербайджану купують 12 країн — Словаччина, Туреччина, Грузія, Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія, Хорватія та Північна Македонія.