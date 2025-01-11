Україна й Польща визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії для ексгумації

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Київ і Варшава обмінялися списками місцин, де шукатимуть останки жертв Волинської трагедії для подальшої ексгумації.

Про це повідомляє медіа Polska Agencja Prasowa, цитуючи заступника міністра культури України з питань євроінтеграції Андрія Наджоса.

«Ми зробили дуже важливий перший крок: обмінялися запитами. Отримали від польської сторони на проведення робіт на українській території, а польська сторона отримала від нас запити на проведення робіт у Польщі. Зараз ми аналізуємо ці запити та збираємо документи, щоб за згодою обох сторін ухвалювати позитивні рішення і публічно коментувати результати», — розповів Наджос.

Він висловив сподівання, що ці роботи «задовольнять польське та українське суспільство». Посадовець додав, що Україна сприймає Польщу як дуже важливого стратегічного партнера.

«Ми усвідомлюємо, чим живе польське суспільство, так само як польське суспільство розуміє потреби українського. Ми розуміємо, що питання історичної пам’яті важливі для польського суспільства, і ми не хочемо це політизувати», — каже заступник міністра культури України.

Інший чиновник на умовах анонімності повідомив PAP, що Україна дала дозвіл на пошук останків на місці, де у 2023 році виявили польські поховання.

Джерело не вказало точне місце, однак у 2023-му тодішній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав Садове (колишнє село Пузники) на Тернопільщині. Там фахівці знайшли братську могилу, в якій у 1945 році поховали тіла вбитих селян. Співрозмовник медіа додав, що дозволи на пошук та ексгумацію в Україні видаватимуть окремо на кожне місце поховання.

Днями стало відомо про дозвіл України ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що блокуватиме вступ України до ЄС, допоки не вирішиться це історичне питання.

Дозвіл підтвердив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що Україна та Польща поважають одна одну й разом захищаються від російського імперіалізму.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувалися масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.