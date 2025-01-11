Meta й Amazon згортають програми рівності перед інавгурацією Трампа

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Компанії Meta Platforms та Amazon скорочують свої програми різноманітності та інклюзії онлайн напередодні повернення Дональда Трампа у Білий дім. Зміни обумовлені, зокрема, критикою з боку консерваторів.

Про це повідомляє Reuters.

Корпорації відмовилися від ініціативи DEI лише через кілька років після того, як наполягали на більш інклюзивній політиці. Meta припинила програми навчання, найму та відбору постачальників, спрямованих на підтримку різноманітності.

Компанія скасувала перевірку фактів у США та підвищила на високі посади республіканців Джоела Каплана та Дану Вайта. Крім того, Meta зробила внесок до інавгураційного фонду Трампа на суму $1 мільйон. Аналогічно на початку січня вчинив Google. В Amazon вирішили завершити «застарілі програми» інклюзивності поступово — до кінця року.

Консервативні групи засудили програми DEI і погрожували подати до суду на компанії, які ними послуговуються. Цього тижня мільярдер Ілон Маск та інші союзники Трампа без доказів звинуватили ці проєкти в тому, що вони начебто завадили реагуванню на лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

«Правовий і політичний ландшафт, який оточує зусилля стосовно різноманітності, рівності та інклюзії в США, змінюється», — каже віцепрезидентка з кадрових питань Meta Джанель Гейл.