Поліція провела понад 600 обшуків у 22 регіонах України. 60 людей отримали підозру в незаконному вивезенні військовозобовʼязаних

Новини

За одну добу поліцейські ліквідували майже пів сотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Серед виявлених оборудок — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Фігуранти — керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон.

Серед найпопулярніших пропозицій — перейти кордон поза межами пунктів пропуску — лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

Потенційних «клієнтів» підшукували через знайомих і закриті телеграм-канали. Такі «послуги» коштували їм від $5 тисяч до $22 тисяч — залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках — виводили в офшори.

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку в різній валюті.

Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних — як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину кордону України під час війни.