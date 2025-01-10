У Венесуелі відбулася інавгурація президента Мадуро — це третій його термін

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Ніколас Мадуро 10 січня склав присягу президента Венесуели. Він продовжив своє правління до 2031 року, попри протести громадян і докази фальсифікацій на виборах.

Про це повідомляють CNN та Associated Press.

Федеральний законодавчий палац у Каракасі, де Мадуро склав присягу, посилено охороняли поліцейські, військові та офіцери розвідки. На вулиці та площу неподалік будівлі вийшли прихильники політика.

Виборні органи та Верховний суд оголосили Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі 28 липня 2024 року, під суворим контролем керівної Соціалістичної партії.

Однак опозиція оприлюднила докази того, що їхній кандидат Едмундо Гонсалес насправді вирвався вперед з результатом 67% проти 30% Мадуро. Незалежні спостерігачі визнали підрахунки опозиції законними.

Днями в Каракасі спалахнув мітинг, на якому виступила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо. Пізніше її представники заявили, що опозиціонерку «жорстко перехопили» разом із конвоєм безпеки та затримали. Уряд це заперечує, а прихильники Мадуро називають новини фейками, мета яких — спричинити кризу.

Європейські посадовці засудили владу Венесуели за придушення опозиції та вимагали звільнення Мачадо. Обраний президент США Дональд Трамп також підтримав її та Гонсалеса.

«Ці борці за свободу не мають постраждати, вони мають залишатися в безпеці та живими!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Цього ж дня США та Велика Британія ввели санкції проти венесуельців, які «сприяють репресіям Мадуро та підриву демократії» в країні. Йдеться, зокрема, про урядовців, військових та президента державної нафтогазової компанії PdVSA Ектора Обрегона Переса. Крім того, Штати збільшили суму винагороди за арешт Мадуро до $25 мільйонів, пише Reuters.

Санкції Лондону спрямовані також проти суддів, відповідальних за порушення прав людини, включно з головою Вищого суду Венесуели Каріслією Беатріс Родрігес. Під обмеження потрапив також керівник управління військової контррозвідки Асдрубал Хосе Бріто Ернандес.