США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ. Серед них — «Газпром Нафта»
- Автор:
- Ірина Перепечко
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США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.
Про це повідомляє Мінʼюст США.
Йдеться про «Сургутнафтогаз», «Газпром Нафта», «Інгосстрах», «Альфастрахування» та «Радкомфлот».
У підсанкційний список також увійшли очільник «Газпром нафти» Олександр Дюков, син співвласника «Лукойлу» мільярдер Вагіт Алекперов, «Зарубіжнафти» Сергій Кудряшов.
США вводять санкції проти сербської компанії NIS, яка є дочірнім підприємством російського «Газпром нафти2. Санкції ввели і проти страхових компаній РФ, зокрема, «Інгосстрах» та «Альфастрахування».
США з 27 лютого забороняють своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги у Росії.
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