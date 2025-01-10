Сі Цзіньпін відправить представника Китаю на інавгурацію Трампа, щоб послабити напругу між країнами

Новини

Президент Китаю Сі Цзіньпін відправить високопоставленого чиновника на інавгурацію Дональда Трампа. Цей крок має зменшити непорозуміння між країнами на початку роботи нової Адміністрації президента США.

Про це повідомляє Financial Times.

Поки що не відомий представник КНР візьме участь у заході замість Сі. Джерела видання кажуть, що посланник також проведе переговори з командою Трампа.

Обраний президент Сполучених Штатів запросив китайського лідера приїхати на інавгурацію 20 січня, оскільки хоче відновити їхню взаємодію, пише FT. Пекін намагається послабити напругу з Вашингтоном на тлі підготовки до можливої ескалації торговельних питань.

Ймовірно, Сі Цзіньпін може відправити до США свого віцепрезидента Хань Чжена. Інший варіант, який начебто розглядають, — міністр закордонних справ Ван Ї. Ще одне джерело каже, що деякі радники Трампа хотіли бачити Цай Ці — члена постійного комітету політбюро, який має набагато більшу владу, ніж Хань Чжен чи Ван Ї.

Припускають, що Трамп може бути незадоволений, якщо посланець буде лише на рівні Вана чи Ханя. Присутність будь-кого з посадовців стане безпрецедентною — раніше на таких церемоніях Китай представляв його посол у Вашингтоні.

Американо-китайські відносини

Останніми роками між Китаєм і США посилюється торгівельна напруженість. Вона виражається у взаємних митах, обмеженнях на імпорт і експорт, а також у конкурентній боротьбі за технологічне лідерство. І Пекін, і Вашингтон активно впливають на міжнародну торгівлю, тому їхні двосторонні обмеження впливають і на інші країни.

Разом з тим напруженість посилюється через розбіжності в геополітичних інтересах. Одне з ключових питань — Тайвань. Китай погрожує «повернути» Тайвань, який є союзником США. Керівна Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу на нього.