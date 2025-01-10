МЗС не отримало підтверджень від Венесуели, що серед затриманих «найманців» є українці

Новини

Reuters

Міністерство закордонних справ України не отримало від Венесуели підтверджень, що серед затриманих за начебто підготовку теракту «найманців» були українці.

Про це на брифінгу заявив спікер МЗС Георгій Тихий.

«Наша закордонна дипломатична установа звʼязалася з міністром закордонних справ Венесуели ще 8 січня. Він повідомив, що не володіє інформацією про приналежність затриманих до громадян України. І додав, що будуть зʼясовувати ситуацію і повідомлять», — зазначив він.

Тихий розповів, що МЗС також звернулось до послів країн-партнерів, які акредитовані у Венесуелі, щоб зʼясувати деталі.

«Станом на зараз венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень своєї заяви, і ми не отримали інформації, яка б підтверджувала ці слова», — розповів прессекретар.

На думку Тихого, повідомлення про затриманих українців можуть бути частиною інформаційних нагнітань лідера країни Ніколаса Мадуро.

Речник української дипломатії нагадав, що Україна не визнає результатів виборів і затвердження його на посаді — це «спотворення волевиявлення венесуельського народу».