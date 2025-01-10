Японія розширила санкції проти Росії за війну в Україні

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Японія ухвалила нові санкції проти Росії за її війну в Україні. Активи заморозять 33 організаціям та 12 людям, серед яких є громадянин Північної Кореї.

Про це повідомляє МЗС Японії.

У переліку, зокрема, очільник «Ростеху» Володимир Артяков та гендиректор найбільшої компанії РФ з видобування алмазів «Алроса» Павло Мариничев, а також громадянин Північної Кореї Рим Йонг Хьок, який повʼязаний з основною в країні компанією з торгівлі зброєю KOMID.

Ще проти 53 організацій з різних країн, включно з РФ, Китаєм, Туреччиною, ОАЕ, Казахстаном, Киргизстаном і Таїландом, ввели заборону на експорт до них та інші заходи. Здебільшого це виробники і постачальники військово-промислового комплексу.

Крім того, з 23 січня Японія також заборонить експорт ще 335 товарів, пише Nikkei. Серед них частини двигунів для спеціальних транспортних засобів, таких як крани та малі мотоцикли — товари, які можуть посилити промисловий потенціал Росії. Ще під ембарго підпадають хімічні речовини, такі як капсаїцин, які повʼязані з розробкою хімічної зброї.