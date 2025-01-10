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На Черкащині вводять нову систему повітряних тривог — вони лунатимуть по районах замість усієї області

Автор:
Оля Березюк
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Getty Images

У Черкаській області впроваджують нову диференційовану систему повітряних тривог. Тепер вони звучатимуть не по всій області, а в окремих районах.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Таку систему вирішили впровадити через велику кількість і тривалість повітряних тривог в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій.

Вона працюватиме так:

Нова система вже почала працювати. Сьогодні в області тривогу оголошували окремо у двох районах — Черкаському та Золотоніському.