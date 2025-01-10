Spiegel: Шольц блокує новий пакет допомоги Україні

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Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус хочуть до виборів у Бундестаг виділити близько €3 млрд на постачання зброї Україні. Однак канцелярія Олафа Шольца гальмує ці плани.

Про це пише Spiegel.

Проєкт обговорювався в кулуарах німецького уряду протягом декількох тижнів. Міністерства Бербок та Пісторіуса вже почали формувати новий пакет допомоги для України після розпаду урядової коаліції ФРН у листопаді 2024 року.

Тоді ж склали список необхідного озброєння: три додаткові батареї ППО IRIS-T з боєприпасами, керовані ракети для Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси.

Ідея міністерств полягала в тому, щоб федеральний уряд звернувся до бюджетного комітету Бундестагу з проханням про так звані понадбюджетні видатки перед новими виборами. У минулому уряд Німеччини вже використовував цей важіль для мобілізації додаткової допомоги для України. На думку Бербок та Пісторіуса, таке зобовʼязання стало б важливим сигналом для України, що німецька допомога у сфері озброєнь не вичерпається.

У запиті на додаткові видатки обидва міністерства стверджують, що нагальні потреби України не можна було передбачити у попередніх планах. Вони обґрунтували це прискоренням російського наступу та втратою важливих українських оборонних позицій. Також у запиті згадали про перемогу Дональда Трампа на виборах в США і сумніви щодо майбутньої допомоги Штатів Україні.

Однак після початку року план застопорився. За даними Spiegel, канцелярія неофіційно дала зрозуміти обом міністерствам, що не підтримує ідею додаткового мільярдного бюджету.

Журналісти стверджують, що відомство канцлера обґрунтовує своє вето проти плану на €3 млрд тим, що не хоче ставити майбутній уряд перед доконаним фактом. Крім того, офіс Шольца не бачить нагальної потреби в діях, наголошуючи, що на цей рік Україні все ще доступна достатня кількість коштів з боку Німеччини.

У колах Соціал-демократичної партії вважають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші поставки зброї для України в розпал парламентської виборчої кампанії, оскільки це може відштовхнути потенційних виборців.