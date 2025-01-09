У 2025 році Норвегія виділить Україні понад €2 мільярди. Це найбільша норвезька допомога в історії

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У 2025 році Норвегія виділить найбільшу військову допомогу у своїй історії — понад €2 мільярди — саме для України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з очільником Міноборони Норвегії Арільдом Грамом на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Ці домовленості виведуть співпрацю між країнами на новий рівень, наголосив Рустем Умєров.

За його словами, вони вже обговорили пріоритетні напрями витрат.

Український міністр наголосив, що вони також приділили увагу посиленню системи ППО — це критичний напрям, і Україна розраховує на підтримку Норвегії.

Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів.

До того ж міністри країн обговорили новий механізм співпраці – «норвезьку модель», яка доповнить уже успішну «данську модель» і посилить нашу обороноздатність. Що передбачатиме «норвезька модель» допомоги Україні, Рустем Умєров не зазначив.