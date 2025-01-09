Німеччина передасть Україні керовані ракети до ППО IRIS-T

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Defence-Ua

Німеччина незабаром передасть Україні додаткові керовані ракети для систем ППО IRIS-T.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Ці ракети (їхню кількість не розголошують) спочатку призначалися для Бундесверу, але зараз їх перенаправляють з виробництва безпосередньо в Україну.

З огляду на постійні авіаудари Росії, зокрема касетними боєприпасами, Пісторіус зауважив: «Ми спочатку поповнимо запаси України, перш ніж поповнювати свої».

Також Берлін вирішив посилити захист найбільшого логістичного центру для підтримки України і перемістити дві системи ППО Patriot і 200 солдатів до Польщі протягом наступних кількох тижнів.

IRIS-T — це сучасна німецька система протиповітряної оборони, яка збиває літаки, дрони й ракети. IRIS-T використовує високоточні ракети, що наводяться на ціль за допомогою радара, і може захищати великі території від повітряних загроз.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.