Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні грошей РФ

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Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. За версією слідства реальними власниками цього казино є росіяни.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці документально підтвердили зв’язки цього онлайн-казино з представниками РФ і російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Так, правоохоронці повідомили про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино і топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також триматимуть під вартою керівника КРАІЛ Івана Рудого без права на внесення застави.

Слідство зʼясувало, що затриманий номінальний власник не мав законних джерел, щоб внести 30 мільйонів гривень у статутний капітал компанії з ліцензією на організації азартних ігор. Перед цим він був на Кіпрі й зустрічався з реальними власниками онлайн-казино — росіянами.

Фігурант, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спонсорував російских ветеранів, які воювали проти України. А онлайн-казино досі працює на території Росії та на російських вебресурсах.

Пов’язані з діяльністю онлайн-казино фігуранти наповнюють бюджет РФ, ведучи господарську діяльність на частині Луганської області, тимчасово окупованій бойовиками, які підконтрольні РФ. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Росії, а також збройна агресія проти України, зазначає ДБР.

Що передувало

5 грудня стало відомо, що Державне бюро розслідувань підозрює бенефіціарних власників і топменеджерів онлайн-казино Pin-Up в пособництві Росії.

18 грудня в Україні затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up.