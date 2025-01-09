Теракт у Дніпрі. Затримали подружжя, яке підозрюють у виготовленні вибухівки

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Правоохоронці затримали подружжя, яке вважають причетним до теракту у Дніпрі 14 грудня 2024 року — вони могли виготовити вибухівку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, російські спецслужби завербували подружжя — 33-річного чоловіка, самовільно залишив військову частину України і переховувався у Дніпрі, та 25-річну жінку. Вони виготовили вибухівку, яку 14 грудня підірвали біля адміністративної будівлі в центрі Дніпра.

Вибухівку виготовили на орендованій квартирі. Підозрюваними онлайн керував російський спецслужбовець. Далі, за його вказівкою, подружжя заклало вибухівку в потрібному місці.

14 грудня виконавець теракту — 37-річний чоловік, який нині перебуває під вартою, — забрав вибухівку зі схованки та заклав її поблизу адмінбудівлі. Від вибуху загинув чоловік, а ще троє людей (серед них — двоє поліцейських, які були на службі), дістали тяжких поранень.

Офіс генпрокурора стверджує, що підозрюване подружжя планували вчинити ще теракти на замовлення Росії. Під час обшуків їхнього помешкання знайшли телефони з доказами імовірних злочинів, а ще деталі для виготовлення вибухівки.

Їм повідомили про підозру в готуванні та вчиненні теракту.