Зеленський відповів на петицію про перегляд виплат тисячі гривень кожному українцю
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із проханням переглянути програму виплати українцям по 1 000 гривень.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Автор петиції стверджував, що програма «Зимова єПідтримка» має низку недоліків — нібито джерела її фінансування невідомі, немає адресності виплат, а рішення виплачувати кошти українцям нелогічне через рекордне підвищення податків. Тож він закликав спрямувати гроші від держави виключно людям вразливих категорій. У листопаді 2024 року петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.
У відповідь президент Зеленський зазначив, що виплата цієї допомогти має підтримати українські сімʼї взимку та збільшити попит на українські товари й послуги.
Він доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю додатково проаналізувати петицію. Голова уряду має врахувати ефект програми на практиці та повідомити автору звернення про результати.
- Допомога за програмою «Зимова єПідтримка» одноразова. Вона доступна для людей, які живуть в Україні незалежно від віку. Гроші надійдуть на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна зняти готівку.