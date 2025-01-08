Спецпредставник Трампа хоче вирішити питання війни РФ проти України протягом 100 днів після інавгурації

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Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог хоче вирішити питання війни РФ проти України протягом 100 днів після інавгурації, яка пройде 20 січня.

Про це він заявив для Fox News.

«Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів», — сказав він.

Келлог вважає, що Трамп зможе запропонувати «прийнятне рішення» Путіну та президенту України Зеленському «в короткостроковій перспективі».

«Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно», — заявив Кіт Келлог.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день».

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту і тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

27 вересня Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною