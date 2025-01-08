Командувач Сухопутних військ ЗСУ прокоментував ситуацію із СЗЧ у 155 ОМБР

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що не спостерігав масових випадків, коли військові 155 ОМБР залишали бойові позиції.

«Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства», — наголосив він.

За його словами, головний виклик, з яким стикнулася бригада, — це низька ефективність і мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Це, а також залучення підрозділів до бойових дій, зумовлюють кількість СЗЧ в 155 бригаді.

Драпатий наголосив, що 155 бригаду формували та озброювали з нуля разом з іноземною країною вперше і в стислі терміни, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Ці процеси були до того, як його призначили на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Він зауважив, що коли бригаду формували, то було «формальне ставлення» з боку відповідальних посадовців. Йдеться про неналежне управління і контроль за всім процесом, помилки під час комплектування та не завжди виважені рішення в управлінні особовим складом, недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном, а також запізнілу реакцію вищого командування на поточні проблеми.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ сказав, що вже проаналізували більшість системних недоліків, які допустило Командування Сухопутних військ, Генеральний штаб ЗСУ, Оперативне командування на всіх етапах формування 155 бригади.

«За окремими питаннями вже реалізуються рішення», — сказав Михайло Драпатий.

Він зауважив, що особисто займається тим, щоб укомплектувати бригаду досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок.

Також Драпатий «отримав від командира потребу» — її опрацьовують на всіх рівнях. Міністерство оборони за максимумом хоче забезпечити бригаду.

Щоб посилити комбрига, в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. Є певні результати: наприклад, військовослужбовці, що самовільно залишили частину, повертаються на службу, каже Драпатий.

«Прямо зараз воїни бригади отримують свій перший бойовий досвід, проявляють себе і дуже чутливі не лише до несправедливого ставлення, але і до однобокого висвітлення умов їхньої служби», — наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він каже, що бійці бачать не лише проблеми, але й позитивні сторони. Наприклад, розвиток безпілотних систем в бригаді, те, що бригада має якісне озброєння.

Тому для військовослужбовців 155 бригади діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ. Драпатий каже, що хоче розуміти, наскільки рішення командування впливають на мотивацію бійців та реальний стан справ.

Що передувало

31 грудня журналіст Юрій Бутусов заявив, що нібито 1 700 військових зі 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської самовільно залишили службу до того, як «бригада зробила перший постріл».

За даними Бутусова, з самого початку виявилося, що в ОК «Захід», яке і створювало 155 бригаду, немає «ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння, ні ресурсів» для цього.

155 бригаду почали формувати в березні 2024 року. Бутусов розписав чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць і кількість бійців, що пішли у СЗЧ того місяця (у дужках):

березень 46 (3);

квітень 123 (6);

травень 217 (31);

червень 1 978 (185);

липень 3 882 (310);

серпень 2 748 (217);

вересень 3 253 (187);

жовтень 3 211 (339);

листопад 5 832 (448).

Бутусов також зазначає, що в жовтні, коли бригада поїхала на навчання у Францію, зі служби втекли ще 50 бійців. За його словами, у Францію направили 1 924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців. А більшість, 1 414, становили бійці, яких щойно зарахували на службу, до того часу вони воювали два місяці.

«Особливо проблемними», стверджує Бутусов, виглядали близько 150 людей, яких набрали без відбору і направили у Францію без БЗВП.

Бутусов заявив, що через інцидент у Франції ДБР відкрило кримінальну справу.

У коментарі «Українській правді» радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян сказала, що ДБР дійсно вивчає ці факти й відкрило кримінальне провадження за дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За її словами, розслідування триває і говорити про якісь попередні результати поки ще рано.