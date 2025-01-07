Бойовика Лі Вон Чоля, який вивісив прапор Росії над Луганською ОДА, увʼязнили на 8 років

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Луганська обласна прокуратура

Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю — громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон.

Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

Правоохоронці не вказали, про кого саме йдеться, але з деталей справи випливає, що засуджений — саме Лі Вон Чоль.

У квітні 2014 року він влаштував у центрі Луганська мітинг на підтримку Росії, як один із лідерів організації «Луганська гвардія». Потім із поплічниками захопив будівлю Управління Служби безпеки України в Луганській області та встановив на даху прапори Росії та так званої «ЛНР».

З підвального приміщення СБУ він та його поплічники викрали вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої. Відтак вони захопили будівлі Луганської облдержадміністрацї, прокуратури та Головного управління МВС України в Луганській області — на них встановили російські прапори.

Луганська обласна прокуратура

На початку травня 2014 року Лі Вон Чоль добровільно вступив до незаконного збройного формування «Козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. Платова» на посаду стрільця.

З літа по жовтень 2014 року Лі Вон Чоль брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими в районі населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка, Піонерське Луганської області та поряд з аеропортом «Луганськ».

Під час повномасштабної війни Лі Вон Чоль разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне в Донецькій області. У районі Спірного в жовтні 2024 року українські бійці розбили групу окупантів, до якої входив бойовик, а його як єдиного вцілілого взяли в полон.

Суд визнав його винним в участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, викраденні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, і захопленні державних будівель та споруд.

Лі Вон Чоль уже відбуває призначене покарання — 8 років вʼязниці. Він визнав свою провину.