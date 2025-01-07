Бойовика Лі Вон Чоля, який вивісив прапор Росії над Луганською ОДА, увʼязнили на 8 років
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Луганська обласна прокуратура
Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю — громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон.
Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.
Правоохоронці не вказали, про кого саме йдеться, але з деталей справи випливає, що засуджений — саме Лі Вон Чоль.
У квітні 2014 року він влаштував у центрі Луганська мітинг на підтримку Росії, як один із лідерів організації «Луганська гвардія». Потім із поплічниками захопив будівлю Управління Служби безпеки України в Луганській області та встановив на даху прапори Росії та так званої «ЛНР».
З підвального приміщення СБУ він та його поплічники викрали вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої. Відтак вони захопили будівлі Луганської облдержадміністрацї, прокуратури та Головного управління МВС України в Луганській області — на них встановили російські прапори.
На початку травня 2014 року Лі Вон Чоль добровільно вступив до незаконного збройного формування «Козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. Платова» на посаду стрільця.
З літа по жовтень 2014 року Лі Вон Чоль брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими в районі населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка, Піонерське Луганської області та поряд з аеропортом «Луганськ».
Під час повномасштабної війни Лі Вон Чоль разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне в Донецькій області. У районі Спірного в жовтні 2024 року українські бійці розбили групу окупантів, до якої входив бойовик, а його як єдиного вцілілого взяли в полон.
Суд визнав його винним в участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, викраденні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, і захопленні державних будівель та споруд.
Лі Вон Чоль уже відбуває призначене покарання — 8 років вʼязниці. Він визнав свою провину.