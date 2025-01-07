Полковника армії РФ підозрюють в організації удару по Кривому Рогу — тоді загинули 8 людей

Новини

Стас Козлюк / «Бабель»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському за організацію ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу 13 червня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, командир 121 важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ командував ракетною атакою по складах приватної компанії у Кривому Розі, через яку загинули вісім людей.

Слідство встановило, що Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95, один з яких випустив ракету Х-101 класу «повітря — земля» з акваторії Каспійського моря по Кривому Рогу.

Улітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Тоді йому також повідомили про підозру.