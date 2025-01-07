У Тибеті стався масштабний землетрус, майже 100 людей загинули

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У Тибеті 7 січня стався потужний землетрус, щонайменше 95 людей загинули.

Про це пише Xinhua.

Землетрус стався о 09:05 за місцевим часом в окрузі Дінгрі, що біля кордону з Непалом. Підземні поштовхи також відчувалися в сусідній столиці Непалу Катманду та деяких частинах Індії, пише The Guardian.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 7,1, Китай зафіксував магнітуду 6,8.

Через землетрус пошкоджено понад 1 000 будинків.

За кілька годин після землетрусу було зареєстровано ще близько 50 підземних поштовхів.