Олександр Кубраков став радником міністра оборони на громадських засадах

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Ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков став радником міністра оборони Рустема Умєрова на громадських засадах.

Про це заявили у Міністерстві оборони.

«Його досвід на посадах віце-прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника «Укравтодору» є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України», — зазначив очільник відомства Рустем Умєров.

Кубраков у 2019 році був обраний до парламенту від «Слуги народу», але практично одразу склав мандат і очолив «Укравтодор», де працював до 2021 року.

У 2021—2022 роках він був міністром інфраструктури, а потім очолив обʼєднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Його звільнили у травні 2024 року.