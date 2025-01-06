Розстріл українських полонених біля Времівки: прокуратура почала розслідування

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Прокуратура почала розслідування справи про розстріл двох полонених бійців ЗСУ біля Времівки на Донеччині.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 3 січня 2025 року під час штурму позицій українських військ біля Времівки у Волноваському районі окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ.

Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для певності в їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів.

Справу розслідують за статтею про воєнний злочин (ч. 2 ст. 438 КК України), максимальне покарання — довічне увʼязнення. Наразі встановлюються обставини злочину та причетні до його скоєння.

Раніше цього ж дня про розстріл українських військових на цьому ж напрямку повідомляв проєкт DeepState. Однак, за даними проєкту, загинули троє військових.

Страти українських військовополонених

Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися у 2024-му. Це дані станом на грудень 2024 року.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів.

Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.