«Опендатабот»: В Україні філіжанка кави подорожчала на 11% за рік

Новини

Еспресо в Україні знову подорожчало: в середньому, у 2024 році за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Загалом еспресо в Україні здорожчало в 1,7 раза від початку повномасштабної війни. Так, у 2021 році за порцію віддавали, в середньому, 19 грн, у 2022-му — 23 грн, а у 2023-му — 28 грн.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, п’ють на Одещині: 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна в регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина — тут еспресо стане в 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 грн.

Найдешевшу каву вже два роки як можна випити на Хмельниччині та Сумщині: по 28 гривень за порцію.

Найбільше за рік — аж на 29% — зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 грн.

Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.