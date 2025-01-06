У Лукашенка заперечили, що той вибачався перед Зеленським у перші дні вторгення

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Прессекретар самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заперечила, що той вибачався перед Володимиром Зеленським у перші дні повномасштабної війни.

«Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що», — заявила прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі російському пропагандистському медіа РБК.

За її словами, Лукашенко і Зеленський поговорили після початку вторгнення РФ нібито виключно через «емоційну реакцію» молодшого сина Лукашенка Миколи — у того начебто був особистий контакт Зеленського.

Під час розмови із Зеленським Лукашенко нібито пропонував йому почати переговори з Росією та наголошував, що він відповідатиме за загибель людей як президент України.

Про те, що Лукашенко вибачався у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, розповів Володимир Зеленський у подкасті Лексу Фрідману. За його словами, Лукашенко пропонував Зеленському вдарити по нафтопереробному заводу в Білорусі «у відповідь» на обстріли України.

«За кілька днів після початку війни я говорив з Лукашенком телефоном. Він просив вибачення і казав: «Володю, повір, це не я. З моєї території пускали ракети, пускав Путін». Це його слова, у мене є свідки. Я сказав йому: «Ти такий самий вбивця». А він говорив: «Ти маєш зрозуміти — не можна воювати з росіянами». Ракети прилетіли з твоєї землі, з Білорусі — як ти це допустив [запитав у Лукашенка Зеленський]? Він каже: «Добре, у відповідь вдар по нафтопереробному заводу. Ти ж знаєш, як багато він для мене значить», — розповів Зеленський.

Зеленський додав, що, ймовірно, йшлося про Мозирський НПЗ на півдні Білорусі.