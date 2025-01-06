«Добробут» закликає українців поступатися дорогою машинам швидкої допомоги

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Медична мережа «Добробут» за підтримки МОЗ та МВС України розпочала інформаційну кампанію «Продовжуй життя! Поступайся дорогою швидкій!», щоб підвищити соціальну відповідальність та обізнаність водіїв про важливість поступатися дорогою машинам швидкої допомоги.

За даними МВС, кожен четвертий водій нехтує правилами пропуску швидкої. У 2022 році близько 20% водіїв не надали пріоритет транспортним засобам з увімкненими спецсигналами.

В Україні є затверджений норматив, що бригада швидкої допомоги в містах має прибувати за 10—20 хвилин залежно від категорії виклику — критичний чи екстрений. Проте часто бригадам складно дотримуватися цих норм, бо на завантажених перехрестях або в заторах водії не поступаються дорогою швидкій, навіть коли вона їде з сиреною. Втрата однієї хвилини може значно знизити шанси людини на виживання, особливо в критичних випадках.

«В екстреній медицині відсутні «несерйозні стани», бо кожне окреме захворювання має обмежений час для допомоги. Наприклад, при підозрі на інсульт існує так зване «вікно терапевтичних можливостей», коли лікарі можуть відновити кровотік в ураженій судині. І цей час відраховується з моменту виникнення симптомів, а не з моменту прибуття швидкої. Це означає, що здебільшого, якщо ви бачите швидку з увімкненими спецсигналами на дорозі, вона везе «важкого» пацієнта, для якого кожна хвилина може стати вирішальною», — зазначила керівниця напряму невідкладної допомоги медичної мережі «Добробут» Ольга Адаменко.

Початком соціальної кампанії та одним із її ключових елементів є відео з гаслом: «Продовжуй життя! Поступайся дорогою швидкій!».

Ініціативу підтримали, зокрема, мережі кінотеатрів Multiplex та «Оскар»: вони демонструватимуть відеоролик на початку кіносеансів. Медіапартнери — «Бабель», «Суспільне», LB.ua та Gazeta.ua.

У подальших планах кампанії — серія навчальних відео спільно з автошколами про правила поведінки на дорозі при зустрічі з машиною невідкладної допомоги.