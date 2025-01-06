Україна отримає ще 180 тисяч снарядів до ППО Gepard

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Міністерство оборони України доручило німецькому концерну Rheinmetall поставити додаткові 35-мм боєприпаси для самохідних зенітних установок Gepard — 180 тисяч одиниць. Вартість замовлення профінансує Німеччина.

Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.

Нові боєприпаси українські військові зможуть використати для боротьби з різними повітряними цілями, наприклад безпілотниками. Снаряди вироблять на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі — там навесні 2023 року відновили виробничу лінію.

Німеччина вже передала Україні 55 зенітних установок Gepard, які військові використовують як складову системи протиповітряної оборони.

Німеччина — одна з країн Європи, які є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо. Останній пакет військової допомоги Берлін оголосив наприкінці грудня.