Україна отримає ще 180 тисяч снарядів до ППО Gepard
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство оборони України доручило німецькому концерну Rheinmetall поставити додаткові 35-мм боєприпаси для самохідних зенітних установок Gepard — 180 тисяч одиниць. Вартість замовлення профінансує Німеччина.
Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.
Нові боєприпаси українські військові зможуть використати для боротьби з різними повітряними цілями, наприклад безпілотниками. Снаряди вироблять на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі — там навесні 2023 року відновили виробничу лінію.
Німеччина вже передала Україні 55 зенітних установок Gepard, які військові використовують як складову системи протиповітряної оборони.
Німеччина — одна з країн Європи, які є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо. Останній пакет військової допомоги Берлін оголосив наприкінці грудня.
- У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додачу до семи, які вже передали.