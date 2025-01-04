Вдень ППО збила 14 російських дронів з 30
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Протягом дня 4 січня росіяни атакували Україну 30 безпілотниками, 14 з них збили Сили оборони.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Починаючи з 11-ї ранку Росія запускала по Україні ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з північно-східного напрямку.
Станом на 20-ту годину відомо про 14 збитих БпЛА окупантів. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків, доповідають в ПС.
- У ніч проти 4 січня РФ атакувала Україну 81 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, збили 34 цілі. Уламки БпЛА пошкодили приватні будинки на Чернігівщині та Сумщині.