Вдень ППО збила 14 російських дронів з 30

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Протягом дня 4 січня росіяни атакували Україну 30 безпілотниками, 14 з них збили Сили оборони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Починаючи з 11-ї ранку Росія запускала по Україні ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з північно-східного напрямку.

Станом на 20-ту годину відомо про 14 збитих БпЛА окупантів. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків, доповідають в ПС.