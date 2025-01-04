У Росії підірвали капітана, причетного до ракетного удару по селу Гроза

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У місті Шуя Івановської області РФ підірвали російського військового Костянтина Нагайка, причетного до вбивства цивільних у селі Гроза Харківської області в жовтні 2023 року.

Про це доповідає Головне управління розвідки.

Нагайко — командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного військового округу ЗС РФ. Він народився у місті Свободний Амурської області Росії. Закінчив Санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Після вибуху 29-річний росіянин перебуває в критичному стані. У нього множинні уламкові ураження органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа.

Нагайко причетний до ударів «Іскандерами» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, його підрозділ 5 жовтня 2023 року вдарив по кафе в селі Гроза Купʼянського району. Тоді загинуло 59 людей, серед них — восьмирічний хлопчик.