РФ завдала потрійного ракетного удару по околиці Чернігова — відомо про одного загиблого
- Автор:
- Ірина Перепечко
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РФ завдала потрійного ракетного удару по околиці Чернігова — відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус і начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Через ракетну атаку частково зруйновані два житлових будинки, пошкоджені вікна в сімох житлових будинках.
На місці подій розгортають штаб з ліквідації наслідків, повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Він наголосив, що для швидкого реагування та допомогу постраждалим збирає комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.