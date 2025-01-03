Польські фермери розпочали мітинг. Одна з причин — імпорт з України

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Польські фермери розпочали протест у Варшаві. Одна з причин — імпорт з України.

Про це повідомляє Polsat News.

Вони мітингують проти «правил, які течуть з Брюсселю». Йдеться про «Зелену угоду» (European Green Deal), яка накладає на фермерів низку обмежень, союз «МЕРКОСУР», імпорт з України, знищення польських лісів та «згасання польської економіки».

«Всі сільськогосподарські організації, які є в нашій країні, будуть протестувати проти шкідливої політики Європейського Союзу, проти пані Урсули фон дер Ляєн, яка навʼязує цей тон політиці, яка змусить наші ферми закриватися», — сказав голова профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» Томаш Обшанський.

Акція розпочалася пообіді 3 січня і завершити її планують близько 23:00. За цей час фермери мають пройти центральними вулицями Варшави та прийти до Національного театру, де будуть урочистості з нагоди початку головування Польщі в Раді ЄС.

У місті правоохоронці змінили рух громадського транспорту q частково заблокували дороги.