За час повномасштабної війни росіяни пошкодили щонайменше 1 255 памʼяток культурної спадщини

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Станом на грудень 2024 року в Україні за час повномасштабного вторгнення зазнали пошкоджень щонайменше 1 255 об’єктів культурної спадщини. З них національного значення — 125, місцевого — 1 055, щойно виявлених — 75.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Лише в грудні через російську збройну агресію зафіксували пошкодження 33 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях і в Києві.

Загалом за час повномасштабного вторгнення пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Йдеться про таку кількість у кожному з регіонів:

Харківська область — 324;

Херсонська область — 180;

Донецька область— 164;

Одеська область — 137;

Чернігівська область — 65;

Київська область і Київ — 83;

Запорізькка область — 57;

Миколаївська — 44;

Дніпропетровська область — 49;

Львівська область— 60;

Сумська область — 33;

Луганська область — 32;

Хмельницька область — 10;

Полтавська область — 6;

Вінницька та Житомирська області — по 4;

Кіровоградська область — 2;

Черкаська область — 1.

Водночас установити точну кількість пошкоджених культурних памʼяток неможливо, адже майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі тимчасово окуповані.