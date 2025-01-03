За час повномасштабної війни росіяни пошкодили щонайменше 1 255 памʼяток культурної спадщини
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Станом на грудень 2024 року в Україні за час повномасштабного вторгнення зазнали пошкоджень щонайменше 1 255 об’єктів культурної спадщини. З них національного значення — 125, місцевого — 1 055, щойно виявлених — 75.
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Лише в грудні через російську збройну агресію зафіксували пошкодження 33 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях і в Києві.
Загалом за час повномасштабного вторгнення пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Йдеться про таку кількість у кожному з регіонів:
- Харківська область — 324;
- Херсонська область — 180;
- Донецька область— 164;
- Одеська область — 137;
- Чернігівська область — 65;
- Київська область і Київ — 83;
- Запорізькка область — 57;
- Миколаївська — 44;
- Дніпропетровська область — 49;
- Львівська область— 60;
- Сумська область — 33;
- Луганська область — 32;
- Хмельницька область — 10;
- Полтавська область — 6;
- Вінницька та Житомирська області — по 4;
- Кіровоградська область — 2;
- Черкаська область — 1.
Водночас установити точну кількість пошкоджених культурних памʼяток неможливо, адже майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі тимчасово окуповані.
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