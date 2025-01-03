Убивство Ірини Фаріон. Підозрюваному продовжили тримання під вартою

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РБК-Україна

Суд продовжив запобіжний захід для підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка — його триматимуть під вартою ще 60 діб.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Фігурант перебуватиме за ґратами до 4 березня 2025 року включно без права на заставу. Захист Зінченка просив змінити запобіжний захід на домашній цілодобовий арешт.

Засідання відбулося в Шевченківському районному суді Львова. У залі суду 3 січня були присутні донька Ірини Фаріон Софія Семчишин і мати В’ячеслава Зінченка.

Наприкінці грудня 2024 року справу перекваліфікували — тепер Зінченка підозрюють в умисному вбивстві Фаріон з мотивів національної нетерпимості через виконання нею громадського обовʼязку і в незаконному поводженні зі зброєю. За це загрожує довічне увʼязнення.

Слідство встановило, що Вʼячеслав Зінченко підстеріг Ірину Фаріон ввечері 19 липня 2024 року на подвір’ї її будинку у Львові, вистрілив їй у голову з пістолета і втік. Його затримали у Дніпрі за місцем проживання.

Що відомо про Зінченка

Правоохоронці з’ясували, що 18-річний підозрюваний ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури. Зінченка підозрюють у тому, що у нього виник намір скоїти вбивство, бо вважав, що Фаріон розколювала народну єдність.