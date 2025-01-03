Генштаб: Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 окупантів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Упродовж минулої доби, 2 січня, Росія втратила ще 1 080 окупантів убитими й пораненими, а також військову техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони знищили ще один танк, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 793 250 своїх військових убитими й пораненими.
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.
Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.