З Болгарії екстрадували підозрювану у справі про розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»
- Автор:
- Оля Березюк
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В Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022—2024 років.
Про це пише Національне антикорупційне бюро.
Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання «Укрзалізниці» трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.
Восени 2024 року її затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передали фігурантку на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг — Зосін» Волинської області.
Їй вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у розмірі 9,9 млн грн.
Про яку справу мова
У квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, очолювану ексрадником заступника керівника Офісу президента, тодішнім співробітником Служби безпеки України, та повідомили 10 людям про підозру у заволодінні 94,8 млн грн АТ «Укрзалізниця».
За даними з джерел «Слово і Діло», організатор групи — колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.
Суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме та рухоме майно підозрюваних.