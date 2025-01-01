Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС

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Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє Укрінформ, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.

Ставши повноправним членом Римського статуту МКС, Україна отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на її розгляд, голосувати за розподіл бюджету МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту.

У грудні 2026 року Асамблея держав-учасниць обиратиме нових суддів. Україна зможе висувати свого кандидата і голосувати за інших.

Повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям, які постраждали від російських злочинів, до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих.

Що передувало

Римський статут — це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня підписав закон про ратифікацію Римського статуту.

А 22 жовтня Зеленський підписав закон № 11484, який приводить Кримінальний кодекс України у відповідність до норм Римського статуту. Зокрема, закон криміналізує злочини проти людяності і вносить командну відповідальність, тобто командири нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували їх.

Навіщо Україна ратифікувала Римський статут

По-перше, ця вимога є в Угоді про асоціацію з ЄС. Якщо Україна хоче в Євросоюз, статут треба було ратифікувати.

Також це необхідно, щоб опоненти не звинувачували Україну в подвійних стандартах. Зокрема в тому, що зараз вона вимагає від інших країн виконувати ордери МКС на арешт низки російських високопосадовців, в тому числі Володимира Путіна, тоді як сама не ратифікувала статут.

Крім того, ратифікація потрібна, щоб потерпілі від російських злочинів українці могли одержати компенсації зі спеціального цільового фонду МКС. Після ратифікації Україна отримала можливість впливати на розподіл коштів фонду.