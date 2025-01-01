Росіяни атакували Київ дронами в перший день нового року. Що відомо (оновлено)

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Зранку 1 січня окупанти атакували столицю України ударними безпілотниками. Уламки збитих дронів впали у двох районах, є постраждалі.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.

Повітряна тривога в Києві лунала близько сьомої ранку, Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ударних БпЛА. У місті працювала ППО. У Печерському районі через падіння уламків спалахнула пожежа покрівлі нежитлової будівлі. Частково зруйнований мансардний поверх житлової пʼятиповерхівки.

У тому ж районі зруйновані з шостого по четвертий поверхи житлової шестиповерхівки, загорілися помешкання на 4 та 5-му поверхах, людей евакуюють. Відомо вже про трьох постраждалих, двох із них ушпиталили.

Падіння уламків БпЛА також зафіксували у Святошинському районі Києва. Там пошкоджені автівки, гаражі та трамвайна колія.

Інформація щодо завданої шкоди та точної кількості потерпілих встановлюється.

Оновлено. Уже четверо постраждалих, госпіталізовані двоє. Ще двом надали медичну допомогу на місці. Більшість постраждалих з Печерського району.