Тариф на газ для населення не зміниться. Нові тарифи не стосуються побутових споживачів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Для побутових споживачів тариф на газ не зміниться. Ціни для населення зафіксували на весь поточний опалювальний сезон.

На цьому наголошує Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП).

Там наголосили, що рішення про підвищення цін на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. Також незмінною залишиться вартість розподілу газу.

На підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення з 2022 року діє мораторій. Відповідно вартість гарячої води та опалення також не зміниться.

НКРЕКП 30 грудня 2024 року затвердила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ), вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025—2029 років.

Ці зміни мають забезпечити стабільність роботи газотранспортної системи України в нових умовах — з 1 січня 2025 року припиниться транзит російського газу через територію України.