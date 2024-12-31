ППО збила шість ракет і 16 російських безпілотників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
У ніч на 31 грудня українська ППО збила шість ракет і 16 російських безпілотників, ще 24 дрони були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Під час цієї атаки Росія застосувала 61 засіб повітряного нападу. Загалом запустили:
- шість балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- шість керованих авіаційних ракет Х-69;
- вісім крилатих ракет Х-22;
- 40 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів.
ППО змогла збити одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», пʼять керованих авіаційних ракет Х-69 і 16 російських дронів.
Балістика влучила на Сумщині та Київщині. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх каже, що російські війська били по інфраструктурі — пошкоджені котельні, без тепла лишилися понад 40 будинків.
На Київщині через російську атаку постраждала жінка 1975 року народження — у неї контузія та гостра реакція на стрес, їй надали допомогу. Через падіння уламків в одному з населених пунктів області пошкоджений приватний будинок.
У Києві уламки збитих цілей впали в Дарницькому районі — там пошкоджені три приватні будівлі та дві автівки.
- Повітряна тривога з ночі тривала по всій Україні. Повітряни сили ЗСУ писали про загрози ударів дронами, керованими авіаракетами, балістичними ракетами. Безпілотники постійно змінювали курс.