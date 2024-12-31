Уряд призначив ексочільника Полтавської ОВА головою Держфінмоніторингу

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Кабінет міністрів України призначив колишнього голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Напередоні, 30 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський звільнив Проніна з посади голови Полтавської ОВА. На цю посаду його призначили в жовтні 2023 року — він замінив Дмитра Луніна.

Раніше Пронін працював в Агентстві з розшуку та менеджменту активів на посаді заступника голови.