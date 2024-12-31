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У «Дії» тепер можна анулювати бронювання працівників

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

На порталі «Дія» доступна нова послуга — анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників.

Про це повідомили в пресслужбі.

Послуга доступна для керівників та уповноважених працівників компаній. Якщо компанія досягла ліміту заброньованих працівників, вона може розбронювати співробітника і дати відстрочку іншому в режимі онлайн.

Ось як це зробити:

Подати заяву про анулювання бронювання можна лише раз на 30 днів. Якщо ж компанія втратить статус критичного підприємства, то бронювання анулюється автоматично.