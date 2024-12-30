Справа про масове зґвалтування француженки Жизель Пеліко: 17 чоловіків оскаржили вироки
- Автор:
- Оля Березюк
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У справі про масове зґвалтування француженки Жизель Пеліко 17 з 49 засуджених чоловіків подали апеляції.
Про це пише BBC.
Серед чоловіків, які подали апеляцію, 30-річний Чарлі Арбо, якого засудили до 13 років ув’язнення за шість випадків зґвалтування Пеліко, коли йому було близько 20 років.
43-річний будівельник Сімоне Мекенезе та 55-річний медбрат Редуан Ель Фаріхі, які були засуджені відповідно до дев’яти та восьми років, також подали апеляцію.
Багато чоловіків стверджували, що чоловік Пеліко «зманіпулював» ними, щоб вони зґвалтували його дружину, і що вони не знали, що вона не давала своєї згоди.
Водночас чоловік постраждалої, 72-річний Домінік Пеліко, не буде оскаржувати свій 20-річний вирок, заявила його адвокатка Беатріс Заварро.
- Справа про зґвалтування Пеліко тягнеться з 2020 року. Тоді 67-річного Домініка Пеліко спіймали, коли він знімав на камеру у жінок під спідницями. Під час розслідування поліцейські знайшли на його компʼютері докази того, що він накачував свою дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна. Жизель Пеліко вирішила зробити справу публічною і стала новим символом боротьби за права жінок.
- 19 грудня Домініка Пеліко засудили до 20 років увʼязнення, також вироки отримали ще 50 чоловіків.