Із січня 2025 року в Україні ліквідують МСЕК — Зеленський підписав закон

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 12178.

Тепер функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях. А замість поняття «медико-соціальна експертиза» зʼявиться термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

У Міністерстві охорони здоровʼя розʼяснили, що ще змінює цей закон:

не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях: направляти на оцінювання зможуть лікуючі медики, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи;

до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта;

визначить, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які — ні;

запровадить механізми оскарження рішення таких команд.

Фінансуватимуть нову систему через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ).

Що передувало

Наприкінці жовтня 2024 року в МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.