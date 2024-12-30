Заступника командира 110 бригади підозрюють в участі у схемі, за якою військові ухилялися від служби

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру за перевищення службових повноважень і привласнення зброї заступнику командира 110 окремої механізованої бригади, який створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

За даними слідства, з січня 2024 року заступник командира організував схему отримання грошей від військових, які не хотіли служити. За половину зарплати такі чоловіки могли не з’являтися на службу. Деяким з них час від часу оформлювали бойові виплати.

Слідчі знають про щонайменше чотирьох людей, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки держави через виплати тільки цим чотирьом — понад 2,2 мільйона гривень. Однак реальна кількість учасників схеми може сягати десятків.

Злочин заступника командира викрив його підлеглий — він забрав у фігуранта сумку з 1,5 мільйона гривень і передав її правоохоронцям. Тоді підозрюваний спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його родини і знайшли там автомат, який фігурував у справі проти підлеглого. Також правоохоронці виявили гроші в різній валюті на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Слідство також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді їжі та іншого майна.

Підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення. Його тримають під вартою без можливості вийти під заставу.