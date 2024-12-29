Польща хоче зміцнити стіну на кордоні з Білоруссю до літа 2025 року

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Уряд Польщі планує завершити зведення та зміцнення стіни вздовж 400-кілометрового кордону з Білоруссю до літа наступного року. Так хочуть зупинити наплив мігрантів.

Про це виданню Financial Times розповів заступник міністра міграції Польщі Мацей Дущик.

За його словами, після завершення додаткових інфраструктурних робіт «безпека на кордоні буде майже стовідсотковою». Зараз там встановлюють камери нічного бачення, тепловізори та будують новий автошлях для патрулювання кордону. П’ятиметровий сталевий паркан, який поставили у 2022 році, зміцнюють. На це йде понад 2,5 мільярда злотих, половину коштів виділяє уряд Польщі.

Дущик застеріг, що Варшава має бути готовою до чергової спроби «ескалації конфлікту» з боку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Йдеться і про можливий саботаж польської прикордонної інфраструктури.

Найближчими місяцями Польща планує побудувати нову дорогу до російського ексклава Калінінград. Очікується, що це дозволить військовим країни швидше реагувати на можливі порушення безпеки.