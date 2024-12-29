За ніч сили ППО збили 9 дронів

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Getty Images / «Бабель»

З вечора 28 грудня до ранку 29 грудня сили протиповітряної оборони знищили девʼять російських дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові запустили шість зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ по Курській області, а також по Сумській.

Ще росіяни випустили десять ударних дронів Shahed і безпілотники інших типів із Криму по Україні. Бойову роботу вели підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Усі дрони збили на Миколаївщині.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Минулої ночі сили ППО знищили 15 ворожих БпЛА із 16, а в ніч на 27 грудня ППО збила 13 із 24 російських дронів, ще 11 були локаційно втрачені.