За ніч сили ППО збили 9 дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
З вечора 28 грудня до ранку 29 грудня сили протиповітряної оборони знищили девʼять російських дронів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Російські військові запустили шість зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ по Курській області, а також по Сумській.
Ще росіяни випустили десять ударних дронів Shahed і безпілотники інших типів із Криму по Україні. Бойову роботу вели підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Усі дрони збили на Миколаївщині.
Минулої ночі сили ППО знищили 15 ворожих БпЛА із 16, а в ніч на 27 грудня ППО збила 13 із 24 російських дронів, ще 11 були локаційно втрачені.