Авіакатастрофа у Південній Кореї: кількість загиблих зростає

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Пасажирський літак зі 181 людиною на борту розбився під час посадки в аеропорту Південної Кореї. Дві людини вижили, решта, наймовірніше, загинули. Наразі офіційно підтвердили 120 загиблих.

Про це пишуть Yonhap і BBC.

Рейс Boeing 737-800, який виконує авіакомпанія Jeju Air, прилетів до аеропорту «Муан» з Бангкока (Таїланд). На борту перебувало 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Вижили двоє членів екіпажу — чоловік і жінка — які були у хвостовій частині літака на момент авіакатастрофи. Їх терміново доставили до лікарні.

Літак майже повністю знищений вибухом. Розпізнати можна лише його хвіст. Пожежна служба припускає, що причинами аварії можуть бути зіткнення з птахом і погана погода, але це поки що зʼясовують.

Jeju Air — найпопулярніша бюджетна авіакомпанія Південної Кореї, яка виконує рейси в десятки пунктів призначення по всій Азії. Генеральний директор авіакомпанії Jeju Air публічно вибачився перед родинами жертв катастрофи. Виробник літаків Boeing також висловив свої співчуття та заявив, що підтримує зв’язок із південнокорейською авіакомпанією Jeju Air після смертельної катастрофи.

Усі внутрішні та міжнародні рейси з міжнародного аеропорту «Муан» скасовані.