Уряд спростив видачу посвідок на проживання іноземцям-військовим і волонтерам

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Уряд затвердив новий порядок видачі посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, і волонтерам.

Про це повідомили в Міноборони.

Ідеться про постанову «Про затвердження Порядку отримання інформації, необхідної для оформлення подання для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства».

У цьому документі Міноборони уточнило підставу для видачі ВНЖ. Тепер більш захищеними стануть, зокрема, волонтери-іноземці, які надають стрілецьку, тактичну, медичну та інші види допомоги українському війську.

Також документ посилює захист іноземців, які щонайменше шість місяців перебувають на фронті та воюють проти Росії разом зі Збройними силами України.

Документ визначає:

механізм отримання інформації про іноземців або осіб без громадянства, які надають/надавали допомогу військовим підрозділам у районах ведення бойових дій;

вимоги до звернення іноземця або особи без громадянства (чи їхнього представника);

порядок і строки розгляду Міноборони та МВС зазначеного звернення;

оформлення командиром інформаційної довідки, що підтверджує факт надання іноземцем або особою без громадянства допомоги військовим підрозділам, безпосереднє перебування в районах ведення бойових дій, спільну з такими підрозділами участь у виконанні бойових або службових завдань;

механізм направлення до ДМС документів, які є підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання, і повідомлення про це іноземця або особи без громадянства.

У Міноборони додали, що нова підстава для видачі посвідки на тимчасове проживання передбачена законом від 20.08.2024 № 3897-ІХ.