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Уряд спростив видачу посвідок на проживання іноземцям-військовим і волонтерам

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Уряд затвердив новий порядок видачі посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, і волонтерам.

Про це повідомили в Міноборони.

Ідеться про постанову «Про затвердження Порядку отримання інформації, необхідної для оформлення подання для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства».

У цьому документі Міноборони уточнило підставу для видачі ВНЖ. Тепер більш захищеними стануть, зокрема, волонтери-іноземці, які надають стрілецьку, тактичну, медичну та інші види допомоги українському війську.

Також документ посилює захист іноземців, які щонайменше шість місяців перебувають на фронті та воюють проти Росії разом зі Збройними силами України.

Документ визначає:

У Міноборони додали, що нова підстава для видачі посвідки на тимчасове проживання передбачена законом від 20.08.2024 № 3897-ІХ.