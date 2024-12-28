Російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу до Молдови

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

З 1 січня 2025 року російський «Газпром» призупинить постачання природного газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії «Молдовагаз».

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

ПАТ «Газпром» заявив, що через несплату боргу за поставки газу з боку «Молдовагазу» з 08:00 за московським часом 1 січня 2025 року повністю припиняє постачати природний газ до Молдови.

У компанії зазначили, що «Молдовагаз» систематично не виконує свої фінансові зобовʼязання за чинним контрактом, що є серйозним порушенням його умов.

Компанія підкреслила, що залишає за собою право на одностороннє розірвання контракту, а також на вимогу відшкодування збитків і сплату штрафів за неналежне виконання або невиконання зобовʼязань молдовською стороною.

Премʼєр-міністр Дорін Речан засудив рішення «Газпрому» і заявив, що влада «уважно вивчить правові можливості», і не виключив звернення до міжнародного арбітражу.

Тимчасовий виконувач обовʼязків голови «Молдовагазу» Вадим Чебан повідомив, що компанія «взяла до відома» рішення «Газпрому». Він нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, який постачали з Росії, передавали у придністровський регіон.

«Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних і європейських ринках. Слід підкреслити, що «Молдовагаз» законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року», — уточнив Чебан.